Köyde tek başına kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evinin duvarına dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, evi kamulaştırılmadığı için köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Evine ulaşım yollarının baraj suları altında kalmasıyla Sebaha Nine, tamamen izole bir hayat sürmeye başladı. Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Sebaha Küçük, "Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Burada tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana gelip yardımcı olamıyorlar. Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" dedi. İHA