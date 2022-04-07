Köylülerden ağaçların kesileceği ‘katı atık tesisi’ projesine tepki





'55 BİN DEĞİL, 4 BİN AĞAÇ'

Tunceli Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu alandaki ağaç sayısının 55 bin değil, 6 bin 711 ağaç olduğu ve bu ağaçlardan da 4 bininin kesileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"55 bin ağaç kesileceği algısı yaratmaya çalışmaları ve ne yazık ki ortaya atılan bu rakamın bazı kurum ve kişiler tarafından 'doğru bilgi' olarak değerlendirilmesi ve kamuoyuna açıklamalar yapması nedeniyle, belediyemiz tarafından işin uzmanlarına tesis sahasındaki ağaç sayısı tespiti yaptırılmıştır. Projenin iptalinin önümüzdeki en az 20 yılda kentimizin çöp sorununun artarak büyüteceği anlamına gelineceği bilindiği halde, bazı siyasi partilerin bilimsel ve yasal verileri görmezden gelerek ve herhangi bir bilimsel rapor sunmadan, projede yer değişikliğini talep ettikleri yönündeki açıklamaları ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmalarını büyük bir talihsizlik olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Alanında uzman 3 orman mühendisi tarafından hazırlanan rapor belediyemize ulaşmış olup, raporda sahanın tamamında 6 bin 711 ağaç olduğu tespit edilmiştir. Tahsisi yapılan alanda özellikle ağaç yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda ağaç kesimi yapılmayacağı, ağaç kesiminin sadece tesis binalarının ve çöplerin depolanacağı kısımlarda yapılacağı göz önüne alınırsa kesimi yapılacak ağaç sayısının yaklaşık 4 bin civarında olduğu net bir şekilde görülecektir. Yani kesimi yapılacak ağaç sayısı, ÇED raporunda verilen ağaç sayısındaki rakamla uygunluk göstermektedir ve bu rakam 55 bin sayısının yüzde 10'u bile değildir. Değil 4 bin, 1 ağacın dahi gereksiz yere kesilmesine karşı olduğumuzu, fakat ekoloji biliminin bir bütün olarak fayda-zarar denklemi ile hareket ettiğini ve bizim de buna uygun projelerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Belediyemiz sahip olduğu anlayış gereği, bilim ve tekniğin izinde, halkla birlikte faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda geçmiş dönemlerdeki yoğun emeklerle bugüne kadar gelen, ilimiz için elzem olan bu projeyi, hukuksal tüm haklarımızı kullanarak savunacağımızdan ve halkımızın hizmetine sunacağımızdan şüphemiz olmadığının bilinmesini isteriz."