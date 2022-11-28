Kozak Yaylası Nerede? Yol Tarifi İle Bergama Kozak Yaylası Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Mi?

Kozak Yaylası nerede diye merak ediyorsanız İzmir bölgesindeki kamp alanları haritasını incelemeniz gerekir. Özellikle yaz aylarında çok sayıda misafirin ziyaret ettiği bu yayla, görenlerin hayran kalacağı güzelliktedir. Kozak Yaylası'na nasıl gidilir sorusunu da dert etmenize gerek yoktur. Ulaşım son derece pratiktir. Kozak Yaylası kamp alanları ücretli mi sorusunun ve konu ile ilgili merak ettiklerinizin cevabı yazımızın devamında.



Kozak Yaylası Nerede?



Kozak Yaylası, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı olan Yukarıbey mevkiinde yer alır. Söz konusu yayla, Bergama ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafededir. Bergama ile Kozak Yaylası arasındaki yol, çam ağaçları ile arasından ilerler. Bahse konu yaylaya Ayvalık tarafından da gelen bir yol bulunur. Bu nedenle yaylaya ulaşım son derece kolaydır.



Kozak Yaylası Kamp Alanları Ücretli Mi?



Kamp tutkunlarının merak ettiği konulardan biri de Kozak Yaylası kamp alanları ücretli mi sorusudur. Kozak Yaylası kamp alanı ücretli değildir. Yaylada ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız restoran ve kafe işletmeleri de mevcuttur. Bu işletmelerden istifade edebilir ya da kendi ihtiyaçlarınızı kamp alanına götürebilirsiniz.



Kozak Yaylası, çam ağaçlarının çok yoğun olduğu bir coğrafyadır. Yaylada yaklaşık 5 milyon çam ağacı vardır. Oksijen bolluğu ve yeşil alanların yoğunluğu, görenleri kendine hayran bırakır. Kamp için imkanların sınırlı olduğu bu alan, günlük piknik ya da yemek ve kahvaltı için de tercih edilebilir. Binlerce kuş türünün de bulunduğu yaylada çok sayıda fotoğraf da çekebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte Kozak Yaylası'nın turizm açısından daha da güçleneceği ve tercih edileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda çeşitli projeler de bulunmaktadır. Doğa ile iç içe, şehir stresinden uzak bir bölgede kamp yapmak istiyorsanız Kozak Yaylası'nı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.