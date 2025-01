Kozak’ı kurtaran karar

DOĞAMIZI VE TOPRAĞIMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ



Yukarı Cuma Köyü Muhtarı Hakan Peker; Kozak Yaylası, Türkiye'de üretilen fıstık çamının önemli bir bölümünü karşılıyor. Her bakımdan verimli bir bölgedeki vatandaşlar, süt ve süt ürünleri üretiminden de önemli bir gelir elde ediyor. Kurulmak istenen taş ocağı, hem hayvanlarımızı hem de ağaçlarımızı öldürecekti. Bu ve buna benzer girişimlere karşı, doğamızı ve toprağımızı sonuna kadar koruyacağız."



TÜRKİYE'NİN ÇAM FISTIĞI İHTİYACININ YÜZDE70-80'İNİ KARŞILIYOR

Kozak (Pindasos), Antik Çağın Kaikos Irmağı (Bakırçay) Havzası'nın tacı olarak kabul ediliyor. Kentin yanı başında yükselen Kozak Yaylası, sadece Bergama'nın içinde bulunduğu bölgenin oksijen deposu olarak biliniyor. Sahip olduğu fıstık çamı ekim alanları nedeni ile 17 köyden oluşan Kozak Yaylası, yaklaşık on bin nüfuslu, kendine özgü iklim, toprak ve su yapısına sahip, özel bir ekolojik havzadan oluşuyor. Ekonomik yönden ise madenlerden daha çok gelir sağlayan, dünyanın başta gelen ve Türkiye'nin tek doğal fıstık çamı ormanlarını içinde barındırıyor. Çevre örgütleri, Türkiye'nin çam fıstığı ihtiyacının yüzde70-80'ini karşılayan Kozak Yaylasında her türlü madencilik faaliyeti son verilmesini ve bölgenin bir an önce 'Fıstıkçamı Tabiat Parkı' ilan edilmesini istiyor.