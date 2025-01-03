Kozak’ı kurtaran karar

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan, Kozak Yaylası'na yapılmak istenen taş ocağına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'dur' dedi. Bakanlık, Ankara merkezli bir madencilik şirketinin, İzmir'in Bergama İlçesine bağlı yukarı Cuma köyü sınırlarında yer alan 50 hektarlık Granit Mermer Ocağı Projesiyle ilgili devam eden ÇED sürecinin, ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2.Bendi b. Fıkrası hükmü gereğince mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile sonlandırıldığını açıkladı. İptalin gerekçeleri arasında ÇED sahasının Yukarı Cuma köylülerine fıstıklık olarak tahsis edilmesi ve köylülerin projeye karşı olan tepkisi yer aldı.
OCAK, ORMAN-HALK İLİŞKİSİNİ BOZACAK
Kararda, "Proje alanının 17 hektarlık kısmının orman sayılan alanda kaldığı, bu alanın S.S. Yukarıcuma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Özel Ormanı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı sınırları içinde yer aldığı, talep alanına izin verilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı, yöre halkının hassasiyeti de dikkate alındığında, yapılacak madencilik faaliyetinin orman-halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek olması, ayrıca talep konusu alanın ağaçlandırma çalışması yapılan sahalara isabet etmesi ve izin verilmesi durumunda, orman yapısının ve bütünlüğünün bozulacağından ormanlar ve ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisinin olacağı değerlendirilmiştir" denildi.
MÜCADELE ETTİLER KAZANDILAR
Karar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında da büyük sevinçle karşılandı. Bölge halkı kurulmak istenen taş ocağını protesto etmiş geçtiğimiz süreçte yapılmak istenen halkın katılım toplantısı vatandaşların tepkisi nedeniyle yapılamamıştı.
YILDA 200 BİN METREKÜP MERMER ÇIKARACAKLARDI
İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre tarım arazisi ve orman olarak belirlenen alanlar içerisinde kalan projeyle, yılda 200 bin metreküp üretim yapılması planlanıyordu. Eğer Bakanlık onay verseydi binlerce fıstık çamının kesileceği ocak alanında dinamitle patlatma işlemi de uygulanacak ve günde 40 kilogramdan fazla toz havaya karışacaktı. 95 yıllık olarak planlanan proje alanı, Perperene Antik Kenti'ne de 2 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Projenin tanıtım dosyasında işletme ömrünün yaklaşık 95 yıl olarak belirtilmesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
DOĞAMIZI VE TOPRAĞIMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ
Yukarı Cuma Köyü Muhtarı Hakan Peker; Kozak Yaylası, Türkiye'de üretilen fıstık çamının önemli bir bölümünü karşılıyor. Her bakımdan verimli bir bölgedeki vatandaşlar, süt ve süt ürünleri üretiminden de önemli bir gelir elde ediyor. Kurulmak istenen taş ocağı, hem hayvanlarımızı hem de ağaçlarımızı öldürecekti. Bu ve buna benzer girişimlere karşı, doğamızı ve toprağımızı sonuna kadar koruyacağız."
TÜRKİYE'NİN ÇAM FISTIĞI İHTİYACININ YÜZDE70-80'İNİ KARŞILIYOR
Kozak (Pindasos), Antik Çağın Kaikos Irmağı (Bakırçay) Havzası'nın tacı olarak kabul ediliyor. Kentin yanı başında yükselen Kozak Yaylası, sadece Bergama'nın içinde bulunduğu bölgenin oksijen deposu olarak biliniyor. Sahip olduğu fıstık çamı ekim alanları nedeni ile 17 köyden oluşan Kozak Yaylası, yaklaşık on bin nüfuslu, kendine özgü iklim, toprak ve su yapısına sahip, özel bir ekolojik havzadan oluşuyor. Ekonomik yönden ise madenlerden daha çok gelir sağlayan, dünyanın başta gelen ve Türkiye'nin tek doğal fıstık çamı ormanlarını içinde barındırıyor. Çevre örgütleri, Türkiye'nin çam fıstığı ihtiyacının yüzde70-80'ini karşılayan Kozak Yaylasında her türlü madencilik faaliyeti son verilmesini ve bölgenin bir an önce 'Fıstıkçamı Tabiat Parkı' ilan edilmesini istiyor.