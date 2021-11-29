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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Kozalak cinayeti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kozalak cinayeti

İki çocuk babası Ceyhun Çetin evine ek gelir sağlamak için kozalak toplayıp satıyordu. Ceyhun baba, topladığı kozalakları çalmaya kalkan hırsızlarca öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti. Çıkan arbede kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılmadı. Çetin için Okçular Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ceyhun Çetin, kılınan cenaze namazının ardından, Okçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 ZANLIDAN 5'İ YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kozalak cinayeti
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