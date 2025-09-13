Haberler Yaşam Haberleri KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1., 2. ve 3. oturum saatleri: KPSS oturumları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, sınav saatlerini ve oturumların süresini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 1., 2. ve 3. oturumların başlama ve bitiş saatleri belli oldu. Peki KPSS Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar için oturum saatleri netleşti. Üç oturum şeklinde düzenlenecek sınavda adaylar, farklı alanlardaki soruları yanıtlayacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi sonrasında gözler oturumların başlama ve bitiş saatlerine çevrildi. İşte KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına dair detaylar...

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM SAATLERİ

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav saat 12.45'te sona erecek.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM SAATLERİ

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 14.45'te başlayacak.

Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav saat 17.15'te sona erecek.

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAATLERİ

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav 12.55'te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

