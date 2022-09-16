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Giriş Tarihi: 17.9.2022

KPSS adaylarına saat uyarısı

KPSS adaylarına saat uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. ÖSYM"den yapılan açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak. Bu belgelerin dışında KKTC kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

POLİS GÜVENLİK İÇİN TEYAKKUZDA
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olanların mağduriyet yaşamamaları için 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin hazır olduğunu duyurdu. Soylu, nüfus müdürlüklerinin, pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacağını aktardı.

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KPSS adaylarına saat uyarısı
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