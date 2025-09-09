KPSS Alan Bilgisi ne zaman, 1. ve 2. oturum saat kaçta, kaç soru kaç dakika? ÖSYM ile 2025 A Grubu KPSS lisans sınav takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi oturumları, lisans mezunu adaylar için büyük önem taşıyor. 2025 KPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte gözler Alan Bilgisi oturumlarına çevrildi. Adaylar, "KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav kaç soru olacak ve kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre detaylar...