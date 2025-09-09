Haberler Yaşam Haberleri KPSS Alan Bilgisi ne zaman, 1. ve 2. oturum saat kaçta, kaç soru kaç dakika? ÖSYM ile 2025 A Grubu KPSS lisans sınav takvimi
Giriş Tarihi: 9.9.2025 15:33

KPSS Alan Bilgisi ne zaman, 1. ve 2. oturum saat kaçta, kaç soru kaç dakika? ÖSYM ile 2025 A Grubu KPSS lisans sınav takvimi

KPSS Alan Bilgisi oturumları için geri sayım başladı. 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylar ÖSYM ile “KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika sürecek?” sorularını araştırıyor. A grubu KPSS lisans sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşti. Sırada Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik için alan sınavları var.

KPSS Alan Bilgisi ne zaman, 1. ve 2. oturum saat kaçta, kaç soru kaç dakika? ÖSYM ile 2025 A Grubu KPSS lisans sınav takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi oturumları, lisans mezunu adaylar için büyük önem taşıyor. 2025 KPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte gözler Alan Bilgisi oturumlarına çevrildi. Adaylar, "KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav kaç soru olacak ve kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK) oturumu 7 Eylül tarihinde tamamlandı. Sırada Alan Bilgisi testleri var:

Alan Bilgisi 1. Gün: 13 Eylül 2025

Alan Bilgisi 2. Gün: 14 Eylül 2025

Alan Bilgisi 1. Gün:

10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

Alan Bilgisi 2. Gün:

10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10.10.2025 tarihinde açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Alan Bilgisi ne zaman, 1. ve 2. oturum saat kaçta, kaç soru kaç dakika? ÖSYM ile 2025 A Grubu KPSS lisans sınav takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz