KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2025 için geri sayım! ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi KPSS sorularının bir kısmını (genellikle %10'unu) sınavdan kısa süre sonra erişime açıyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ise oturumların tamamlanmasının hemen ardından veya sonraki hafta içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bu nedenle adayların sınavdan sonra sık sık osym.gov.tr adresini kontrol etmeleri gerekiyor.