Giriş Tarihi: 13.9.2025 08:05

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2025 için geri sayım! ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları bugün iki oturum halinde gerçekleşiyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında ter dökecek adaylar, sınavın ardından “KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı mı?” sorusunu araştırmaya başlayacak. ÖSYM, geçmiş yıllarda olduğu gibi KPSS soruları ve cevap anahtarını sınav sonrasında erişime açıyor. Peki 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ne zaman açıklanacak, soru kitapçığı hangi tarihte yayımlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonunda sırada Alan Bilgisi oturumları var. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, öğleden sonra oturumunda ise Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulanacak. Adayların sınav heyecanı sürerken, gözler sınav sonrası ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi.

KPSS ALAN BİLGİSİ 2025 OTURUMLARI

13 Eylül 2025

1. Oturum (Cumartesi Sabah, Saat: 10.15): Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra, Saat: 14.45): Hukuk, İktisat, Maliye

14 Eylül 2025

1. Oturum (Pazar Sabah, Saat 10.15): İşletme, Muhasebe, İstatistik

Adaylar 40 sorudan sorumlu olacak. İstatistik hariç tüm alanlarda süre 50 dakika olacak, İstatistik ise 60 dakika.

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi KPSS sorularının bir kısmını (genellikle %10'unu) sınavdan kısa süre sonra erişime açıyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ise oturumların tamamlanmasının hemen ardından veya sonraki hafta içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Bu nedenle adayların sınavdan sonra sık sık osym.gov.tr adresini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Sınava giren adaylar, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapmak yeterli olacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından süreç sonuç açıklamasıyla devam edecek. KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından 10 Ekim olarak belirlendi.

