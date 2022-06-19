KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022: Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor?

KPSS başvurularına yönelik sorgulamalar devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce vatandaşın gündeminde ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. ÖSYM takvimi 2022 bilgilerine göre; sınav tarihleri ile başvuru takvimi de belli olmuştu. Peki; Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022 ayrıntılı bilgiler.