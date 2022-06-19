Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022: Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 10:57

KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022: Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor?

KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022: Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor?

Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından şimdi sırada ön lisans ve ortaöğretim başvuruları olacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları 2022 süreci bu kapsamda önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. ÖSYM takvimine göre; KPSS ön lisans başvuruları Ağustos ayında alınacak; ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında başlayacak. İşte KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022 bilgileri.

KPSS başvurularına yönelik sorgulamalar devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce vatandaşın gündeminde ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. ÖSYM takvimi 2022 bilgilerine göre; sınav tarihleri ile başvuru takvimi de belli olmuştu. Peki; Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022 ayrıntılı bilgiler.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

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KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2022: Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor?
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