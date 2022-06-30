Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022
Giriş Tarihi: 30.6.2022 16:18

KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022

KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022

Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS başvuruları ile sınav tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından sırada ön lisans ve ortaöğretim başvuruları yer alıyor. ÖSYM takvimine göre; ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında başlayacak. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022

KPSS başvurularına yönelik sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Kamuda görevli olmak isteyen binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Söz konusu sınav öncesinde KPSS başvurusunun yapılması gerekiyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi ortaöğretim ve ön lisans başvuruları alınacak. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022.

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022
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