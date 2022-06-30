KPSS başvurularına yönelik sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Kamuda görevli olmak isteyen binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Söz konusu sınav öncesinde KPSS başvurusunun yapılması gerekiyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi ortaöğretim ve ön lisans başvuruları alınacak. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? İşte Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi 2022.