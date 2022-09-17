KPSS NE ZAMAN 2022? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ile KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika ve kaç soru olacak?

KPSS lisans sınavı için geri sayımda sona gelindi. Yeni ÖSYM sınav takvimine göre başvurularını tamamlayan adaylar Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavı için KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, lisans sınavı kaç dakika kaç soru? İşte, tüm detaylar…