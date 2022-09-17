KPSS NE ZAMAN 2022? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ile KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika ve kaç soru olacak?

KPSS lisans sınavı için geri sayımda sona gelindi. Yeni ÖSYM sınav takvimine göre başvurularını tamamlayan adaylar Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavı için KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, lisans sınavı kaç dakika kaç soru? İşte, tüm detaylar…
KPSS SAAT KAÇTA VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
KPSS KAÇ SORU?
GY - GK sınavı için toplamda 120 soru sorulacak. Dağılım şöyle:
KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru
DİKKAT!
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni KPSS takvimi ile belirtilen tarihlere göre KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim tarihinde ilan edilecek. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.