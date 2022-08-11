KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi ile ortaöğretim, önlisans, lisans sınav tarihleri ne zaman?

KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı soruları gündemdeki yerini koruyor. İptal edilen KPSS lisans sınavı ardından tekrar edilecek Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları sınav tarihleri listesinde yerini aldı. ÖSYM ile belirlenen tarihler açıklandı. İşte, güncel KPSS sınav takvimi ile tarihler…