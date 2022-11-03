KPSS önlisans Gardiyanlık puanları 2022: KPSS önlisans Gardiyanlık taban puanı kaç, Gardiyan olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanması ile beraber Gardiyanlık KPSS önlisans puanı ve puan türü araştırılmaya başlandı. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen iki yıllık üniversite mezunu adaylar, ''Gardiyan olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? 2022 KPSS önlisans gardiyanlık taban puanı kaç?'' sorularını yöneltiyor. İnfaz koruma mermurluğu için puan şartı bulunuyor. İşte, 2022-2023 KPSS gardiyanlık taban puanları ve şartları ile merak edilenler…
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.''
KPSS GARDİYANLIK TABAN PUANI KAÇ? KPSS ÖNLİSANS GARDİYANLIK TABAN PUANI
İnfaz koruma memurluğu için KPSS şartı bulunuyor. Ayrıca adayların istenen taban puanı üzerinde sonuç almaları gerekiyor.
KPSS önlisans sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla beraber adaylar puanlarını öğrenmiş oldu. Gardiyanlık taban puanlarına göre; ön lisans mezunu adayların gardiyan olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekiyor.
KPSS ÖNLİSANS GARDİYANLIK PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS önlisans puanı ile gardiyanlığa başvuru yapacak adayların KPSSP93 puan türüne bakmaları gerekiyor.
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