KPSS önlisans Gardiyanlık puanları 2022: KPSS önlisans Gardiyanlık taban puanı kaç, Gardiyan olmak için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanması ile beraber Gardiyanlık KPSS önlisans puanı ve puan türü araştırılmaya başlandı. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen iki yıllık üniversite mezunu adaylar, ''Gardiyan olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? 2022 KPSS önlisans gardiyanlık taban puanı kaç?'' sorularını yöneltiyor. İnfaz koruma mermurluğu için puan şartı bulunuyor. İşte, 2022-2023 KPSS gardiyanlık taban puanları ve şartları ile merak edilenler…