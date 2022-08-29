KPSS Ortaöğretim başvuruları ve sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM takvimindeki güncelleme sonrası KPSS ortaöğretim oturumu Kasım ayında düzenlenecek. Sınav öncesi adayların başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. Peki; KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!