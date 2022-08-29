KPSS Ortaöğretim başvuruları ve sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM takvimindeki güncelleme sonrası KPSS ortaöğretim oturumu Kasım ayında düzenlenecek. Sınav öncesi adayların başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. Peki; KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!
KPSS ORTAÖĞRETİMBAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.