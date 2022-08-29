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Giriş Tarihi: 29.8.2022 11:32

KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!

KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM takviminin güncellenmesinin ardından başvuruların Eylül ayında alınacağı açıklanmıştı. Ortaöğretim oturumu Kasım ayında düzenlenecek olup sınav öncesi adaylar “KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri ile sınav takvimi.

KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!

KPSS Ortaöğretim başvuruları ve sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM takvimindeki güncelleme sonrası KPSS ortaöğretim oturumu Kasım ayında düzenlenecek. Sınav öncesi adayların başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. Peki; KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!

KPSS ORTAÖĞRETİMBAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU EKRANI

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi!
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