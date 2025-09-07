KPSS SINAV SORULARI ve CEVAPLARI BEKLENİYOR! ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden indirilir?

KPSS SONRASI ADAYLARI BEKLEYEN SÜREÇ

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Kamu kurumlarının açtığı kadrolara göre, başvurular ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. 2025 yılında kamu personeli alımlarında KPSS puanlarının önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle hem sınav soruları hem de sonuçların açıklanma tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.