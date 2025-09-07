Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV SORULARI ve CEVAPLARI BEKLENİYOR! ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden indirilir?
Giriş Tarihi: 7.9.2025 07:01

2025-KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak. Saat 10.15’te başlayacak sınava adaylar en geç 10.00’a kadar alınacak, sınav 12.25’te sona erecek. 402 bini aşkın adayın katılacağı sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi sitesinde PDF olarak erişime açılacak. KPSS sonuçları ise 10 Ekim 2025’te açıklanacak. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nereden indirilir?

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar, 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak ve sınav 12.25'te sona erecek. Sınavın ardından ÖSYM, soru ve cevap anahtarını osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Adaylar ayrıca ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle kitapçığı görüntüleyebilecek. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nereden indirilir? İşte detaylar.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü Türkiye'nin 81 ilinde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından, soruların ve cevapların yaklaşık %10'u adayların erişimine açılacak. Resmî olarak tüm soru ve cevapların yayınlanacağı tarih henüz açıklanmasa da, sınav günü akşam saatlerinde erişime sunulması bekleniyor.

2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025'te açıklanacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

KPSS SONRASI ADAYLARI BEKLEYEN SÜREÇ

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Kamu kurumlarının açtığı kadrolara göre, başvurular ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. 2025 yılında kamu personeli alımlarında KPSS puanlarının önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle hem sınav soruları hem de sonuçların açıklanma tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

