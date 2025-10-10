Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuç sorgulama ekranı bekleniyor: ÖSYM AİS ile 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:12

KPSS sonuç sorgulama ekranı bekleniyor: ÖSYM AİS ile 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Eylül ayında gerçekleştirilen KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonucu bugün erişime açılıyor. Sınava giren memur adayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden puanlarını öğrenerek kamuda istihdam edilme hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte ÖSYM AİS 2025 KPSS sonuç sorgulama ekranı.

KPSS sonuç sorgulama ekranı bekleniyor: ÖSYM AİS ile 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı eylül ayında tamamlanmış, sonuçlarının ise 10 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar, bugün ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılan sonuçlara ÖSYM AİS giriş bilgileri ile erişebilecek. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr 2025 KPSS sonuç sorgulama ekranı;

2025 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün açıklanacak.

Adaylar sonuç bilgilerine https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuç sorgulama ekranı bekleniyor: ÖSYM AİS ile 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz