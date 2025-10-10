KPSS sonuç sorgulama ekranı bekleniyor: ÖSYM AİS ile 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı eylül ayında tamamlanmış, sonuçlarının ise 10 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar, bugün ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılan sonuçlara ÖSYM AİS giriş bilgileri ile erişebilecek. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr 2025 KPSS sonuç sorgulama ekranı;
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün açıklanacak.
Adaylar sonuç bilgilerine https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.