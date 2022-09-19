KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından duyurulacak. Hafta sonu gerçekleşen sınavın ardından KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı
ÖSYM'nin sınavın iptal edilmesinin ardından yayınladığı yeni takvime göre KPSS sonuçları 21 Ekim Çarşamba günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının şu an için erken açıklanması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündeminde bulunmuyor.
KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.
Dikkat: Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını merak eden adaylar temel soru kitapçıklarının %10'luk dilimlerine aşağıda bulunan adresler üzerinden erişim sağlayabilirler.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında yer alan her test kendi içerisinde değerlendirmeye alınacak. Öreğin Genel Yetenek oturumunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılarak adaylara ait ham puan hesaplanacak. KPSS oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı saf dışı bırakacak. Adaylara ait ham puan ve standart sapma dikkate alınarak standart puan hesaplaması yapılacak. Sınav sonrasında yanlış veya hatalı olduğuna karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılarak, adaylara ait puan tekrar hesaplanacak. Puan hesaplaması yapılırken aşağıdaki formül kullanılacak.