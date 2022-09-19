KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından duyurulacak. Hafta sonu gerçekleşen sınavın ardından KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınavın iptal edilmesinin ardından yayınladığı yeni takvime göre KPSS sonuçları 21 Ekim Çarşamba günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının şu an için erken açıklanması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündeminde bulunmuyor.