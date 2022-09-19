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Giriş Tarihi: 19.9.2022 13:21

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

İptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumu 18 Eylül’de gerçekleşti. Devlet memuru olmak isteyen adaylar sınav sorularına ve cevap anahtarına erişim sağlayabiliyor. Şimdi sıra KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorusunun yanıtına çevrildi. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İşte 2022 ÖSYM ile KPSS sonuçları sorgula ekranı ve KPSS sınav sonuçları ile ilgili bilgiler…

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından duyurulacak. Hafta sonu gerçekleşen sınavın ardından KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınavın iptal edilmesinin ardından yayınladığı yeni takvime göre KPSS sonuçları 21 Ekim Çarşamba günü ilan edilecek. Sınav sonuçlarının şu an için erken açıklanması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündeminde bulunmuyor.

KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan elde ettikleri puanlar ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Dikkat: Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını merak eden adaylar temel soru kitapçıklarının %10'luk dilimlerine aşağıda bulunan adresler üzerinden erişim sağlayabilirler.

KPSS SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında yer alan her test kendi içerisinde değerlendirmeye alınacak. Öreğin Genel Yetenek oturumunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılarak adaylara ait ham puan hesaplanacak. KPSS oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı saf dışı bırakacak. Adaylara ait ham puan ve standart sapma dikkate alınarak standart puan hesaplaması yapılacak. Sınav sonrasında yanlış veya hatalı olduğuna karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılarak, adaylara ait puan tekrar hesaplanacak. Puan hesaplaması yapılırken aşağıdaki formül kullanılacak.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ÖSYM sorgula ekranı
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