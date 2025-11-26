KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025-2026: KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?

KPSS/2 MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

ÖSYM, yayınlayacağı kılavuz ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarını duyuracak. Bu açıklamanın ardından adaylar, tercihlerini yaparak merkezi atama sürecine katılabilecek.