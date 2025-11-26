Haberler Yaşam Haberleri KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2025-2026: KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:22

Merkezi atama sürecini bekleyen adaylar, ÖSYM’nin KPSS-2025/2 tercih kılavuzunu merakla bekliyor. Bu kılavuz, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için hazırlanıyor ve adaylara tercih yapma imkânı sunuyor. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihe kadar sürecek? Tüm detaylar, ÖSYM’nin resmi açıklamalarıyla haberin devamında...

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni bir dönem başlıyor. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları kapsamında tercih süreci yaklaşırken, binlerce aday ÖSYM'nin ilan edeceği yerleştirme takvimini merakla bekliyor. Peki, 2025/2 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

KPSS/2 MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

ÖSYM, yayınlayacağı kılavuz ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarını duyuracak. Bu açıklamanın ardından adaylar, tercihlerini yaparak merkezi atama sürecine katılabilecek.

GEÇTİĞİMİZ SENE TERCİHLER NE ZAMAN ALINDI?

Geçen yıl KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise 2025/2 merkezi atama tercih sürecinin, yıl sonuna doğru başlaması öngörülüyor.

KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS A Grubu P1 puan türü, Genel Yetenek puanının %70 ve Genel Kültür puanının %30 oranında değerlendirilmesiyle hesaplanır. Bu puan türü özellikle mühendislik bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları için önemlidir ve genellikle uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

P1 puan türü ile alım yapan başlıca kurumlar şunlardır:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

P2 puan türü, Genel Yetenek puanının %60 ve Genel Kültür puanının %40 oranına göre hesaplanır ve yalnızca lisans mezunları için geçerlidir.

P2 puan türü ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'de en yaygın kullanılan puan türüdür. Genel Yetenek ve Genel Kültür puanları %50-%50 oranında değerlendirilir ve lisans mezunları için geçerlidir. Bu puan türü genellikle kamu kurumlarının genel memuriyet alımlarında baz alınır.

P3 puan türü ile alım yapan başlıca kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu (Bilişim Personeli ve Uzman Yardımcısı)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı ve Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza, Muayene ve Memurlukları (Taşra ve Merkez Teşkilatı)

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler tarafından yapılan personel alımları

