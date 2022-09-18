KPSS’de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS matematik sorusu Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı!

Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusu KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...
KPSS SORUSU
CEVABI: Bülent Ali 2011 16 yaşında,
Ceyda Ali 2018 27 yaşında
hepsi 2021 53 yaşında.
Sorunun kesin doğru yanıtı için ÖSYM'nin yayınlayacağı cevap anahtarı bekleniyor!