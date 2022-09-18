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Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:57

KPSS'de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS matematik sorusu Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan "Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusuna yanıt aranıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

KPSS’de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS matematik sorusu Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı!

Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusu KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

KPSS ADAYLARI DİKKAT! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS SORUSU

CEVABI: Bülent Ali 2011 16 yaşında,

Ceyda Ali 2018 27 yaşında

hepsi 2021 53 yaşında.

Sorunun kesin doğru yanıtı için ÖSYM'nin yayınlayacağı cevap anahtarı bekleniyor!

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KPSS'de çıkan Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS matematik sorusu Bülent Ceyda Ali matematik yaş sorusunun yanıtı!
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