‘Kraken baskın varyant oluyor’

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ABD'de hızla yayılan Kovid- 19'un "Kraken-XBB.1.5" alt varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde kraken varyantının Kuzey Amerika'da görüldüğünü söyleyen Kayıpmaz, "Virüsün, insanın solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan diken proteininde bir mutasyon söz konusu. Bu da daha kolay çoğalmasını sağlıyor. ayan bir mutasyon. Daha bulaşıcı bir varyant. Ama ağır bir hastalık tablosuna sebep olup olmadığına dair yeterince veri yok. Bu nedenle endişe etmemize gerek yok. Bu yeni varyant, Avrupa'da giderek baskın varyant haline dönüşüyor" dedi. AA