Kral Kaybederse 30. bölüm izle: "Fadi'nin Kenan'dan sakladığı gerçek!" Star TV ile Kral Kaybederse izle!

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar'ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur. İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.