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Giriş Tarihi: 8.4.2023 18:27 Son Güncelleme: 8.4.2023 18:31

Kral Şakir Malatya’daki depremzede çocuklarla buluştu

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ” filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Kral Şakir’i bu sefer Malatya’daki depremzede çocuklarla buluşturdu.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Kral Şakir Malatya’daki depremzede çocuklarla buluştu

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kral Şakir'in sinemalara gelen yeni filmi Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İslahiye. Nurdağı ve Gaziantep Merkez'in ardından Malatya'daki depremzede çocuklarla buluştu.

Film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları depremzede çocuklar için gösteri yaparak kurulan platformda çocukları eğlendirdi.
Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi; İskenderun'da yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için şimdi sinemalarda!

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Kral Şakir Malatya’daki depremzede çocuklarla buluştu
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