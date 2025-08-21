Kripto baronunun kurbanı toprağa verildi

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte kullandığı uyuşturucu sonucunda komaya girerek tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybeden 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı, sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.

TEMİN EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Gökalp İçer, daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti. İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polisin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer, uyuşturucuyu kendisinin temin ettiğini ve yarısının parasını Göksu Çelebi'nin verdiğini söyledi. İçer, hakkında başlatılan "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

37 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Göksu Çelebi'nin cenazesi Beykoz Baklacı Mahallesi'nde bulunan Baklacı Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye aile fertleri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi, Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.