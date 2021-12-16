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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Kripto para gaspçıları yakalandı

Kripto para gaspçıları yakalandı
ANTALYA'NIN Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi'ndeki bir villada ikamet eden yabancı uyruklu O.P.'den lüks cip, 50 bin dolar, 600 lira ve D.A.'dan piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 'Bitcoin' ile 100 bin dolar gasp edilmesi üzerine harekete geçti. Çalıntı cip park halinde bulundu. Gaspçıların, Çeçen Cumhuriyeti uyruklu 12 kişilik çete olduğunu tespit eden asayiş ekipleri, şüphelilerden G.M., S.A., C.M., R.K.'nin yurt dışına çıkış yaptığını, I.B. ve K.U.'nun Antalya'da, S.A. ile D.I.'nın İstanbul'da, D.A., F.K., S.R. ve A.P.'nin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Antalya ve Alanya'daki 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kripto para gaspçıları yakalandı
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