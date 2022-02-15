Kronik ağrılarda yaş ortalaması çocuklara kadar indi
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MARMARA Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Fizik Tedavi ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, 2 yıllık pandemi sürecinde uzun süre evde kalma ve uzaktan çalışma, online eğitim gibi nedenlerle 'ekrana bağımlı' bir yaşam sürülmesinin, kronik bel ve boyun ağrısı şikâyetiyle gelen hastalarda yaş ortalamasını gençler, hatta çocuklara kadar düşürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Gündüz "Çocuklarda bile bu problemlerin görülmesi, Kovid pandemisinin hayatımızı nasıl değiştirdiğine önemli bir işaret aslında. Algoloji bilimi sayesinde girişimsel ağrı tedavileri yapılarak birkaç saatte ağrıdan kurtulmak mümkün ama yaşam biçimimizi tekrar pandemi öncesine döndürmek için de çaba göstermeliyiz" diye konuştu.