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Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:56 Son Güncelleme: 22.12.2021 01:56

Kruvasan tarifi: Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kruvasan tarifi: Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Kruvasanı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Kruvasan tarifi ile ilgili olarak “Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Kruvasan en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

KRUVASAN MALZEMELER

Hamur için:

  • 3.5-4 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yaşmaya (42 gram)
  • 1 tatlı kaşığı tozşeker
  • 2 tatlı kaşığı tuz

Hamurun içine:

  • 250 gram soğuk tereyağı

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı süt

KRUVASAN YAPILIŞI

Hamur için un hariç diğer malzemeyi geniş bir kaba alın. Karıştırarak maya ve tereyağının erimesini sağlayın. Azar azar un ekleyip 4-5 dakika yoğurun. Elinizle yassılaştırarak şekil verin. Hamuru streç filme sarın ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün unlanmış tezgahta hamuru açın. Parmak kalınlığında açıp, ortasına bütün ve soğuk tereyağını koyun. Hamurla tereyağını kapatın ve hamuru parmak kalınlığında açın. Açılmış hamuru katlayıp, buzdolabında 2 saat dinlendirin. Bu işlemi 4 kez daha tekrarlayın. En son açma işleminde yarım parmak kalınlığında açın. Hamuru 8 adet üçgen oluşturacak şekilde kesin. Üçgenin kalın tarafından başlayarak yuvarlayın ve kruvasan şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiyle beraber buzdolabında 2 saat daha dinlendirin. Üzerine yumurta ile beraber çırpılmış sütü sürün. Fırın soğukken içine ayrı bir kapta kaynar su koyun ve tepsiyi fırında 1.5 saat bekletin. Daha sonra kruvasanları fırından çıkartın ve üzerlerine tekrar yumurtalı süt sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

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Kruvasan tarifi: Kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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