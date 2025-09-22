Haberler Yaşam Haberleri KTÜ’de Akademik yıl açılış töreninde Gazze’deki zulüm unutulmadı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 16:21 Son Güncelleme: 22.9.2025 19:46

KTÜ’de Akademik yıl açılış töreninde Gazze’deki zulüm unutulmadı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) 2025-2026 Akademik Yılı, Merkez Kanuni Kampüsü Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin açılışında, Gazze’de yaşanan insani dram ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları gündeme taşındı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, törende yaptığı konuşmada, "İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de çoğunluğunu bebekler, kadınlar, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir." ifadelerini kullandı. Öğrencilere de seslenen Temiz, "Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en büyük güvencemizsiniz. Bilimin ışığında ilerleyerek milli ve yerli teknolojilerimizin gelişmesine öncülük edecek ve Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacaksınız" dedi.

