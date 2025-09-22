KTÜ’de Akademik yıl açılış töreninde Gazze’deki zulüm unutulmadı

Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, törende yaptığı konuşmada, "İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de çoğunluğunu bebekler, kadınlar, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir." ifadelerini kullandı. Öğrencilere de seslenen Temiz, "Sizler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en büyük güvencemizsiniz. Bilimin ışığında ilerleyerek milli ve yerli teknolojilerimizin gelişmesine öncülük edecek ve Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacaksınız" dedi.