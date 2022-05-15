Kübra için adalet

İzmir'de yaşayan lise 4. sınıf öğrencisi Kübra Karabaş (19), geçen 26 Şubat'ta, çalıştığı pizza restorandaki mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden, Sadık Bey tramvay durağına geçmek isteyen Kübra'ya Ömer A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin kullandığı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iki sürücü hakkında, "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yürüttüğü soruşturmada, "kovuşturmaya yer yoktur" kararı çıktı.Acılı baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla karara itiraz etti. Ailenin itirazını haklı bulan İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin olay anına ilişkin görüntüler incelenmeden bilirkişi raporunun düzenlendiğini, Kübra Karabaş'ın kırmızı ışıkta geçtiğini ancak kazaya karışan sürücülerin hız sınırına uyup uymadıklarının belli olmadığını, asli tali kusur tespitinde bu durumun önemli olduğunu, çünkü sürücülerin hız sınırları içinde fren yaparak kazayı engelleyebileceklerini vurgulayarak, bu kapsamda ek rapor alınıp, tanık beyanları ile birlikte soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.Avukat Cengiz Demirci, "İlk araç 52 kilogram ağırlığındaki Kübra'ya çarptıktan sonra 30 metre 40 santim yolun sağına atıyor. Diğer araç ise makas atarak geldiği için önüne düşen Kübra'yı görmeden hızla üzerinden geçiyor. Olay yerinde herhangi bir fren izi tespit edilmedi. Hız sınırına uyulmadığı çok açık. Ayrıca, savcılık dahil kamu ve güvenlik personeli, bir aylık sürede sistemden silindiği bilinmesine rağmen olay yeri görüntülerini yazılı olarak talep etmedi" dedi.ACILI baba Mehmet Karabaş, SABAH'a konuştu: "İki araç arka arkaya süratle kızıma çarpmış. Hakkını sonuna kadar arayacağım. Kanı yerde kalmayacak. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyordu. Hayali aşçı olmaktı."