Kucağında bebeğiyle dehşeti yaşadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. (34) ile yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi (44) bıçakladı. İzmir-Ankara kar yolundaki akaryakıt istasyonunda dün akşam eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi fark eden kamyon şoförü Hüseyin Ö., bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.'yı kasa kısmında yakalayıp bıçaklayan Hüseyin Ö. kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. DHA