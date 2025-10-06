Haberler Yaşam Haberleri Kucağında bebeğiyle dehşeti yaşadı
Giriş Tarihi: 6.10.2025

Kucağında bebeğiyle dehşeti yaşadı

Kucağında bebeğiyle dehşeti yaşadı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. (34) ile yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi (44) bıçakladı. İzmir-Ankara kar yolundaki akaryakıt istasyonunda dün akşam eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi fark eden kamyon şoförü Hüseyin Ö., bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.'yı kasa kısmında yakalayıp bıçaklayan Hüseyin Ö. kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. DHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Kucağında bebeğiyle dehşeti yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz