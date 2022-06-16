Küçük Alperen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil, dersteyken bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni Gönül Saruhan Gören, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine okula gelen 112 sağlık çalışanları yaptıkları ilk muayenede Alperen'in kalp krizi geçirdiği belirledi. 3 yaşındayken aort damarında 2 ayrı damarının tıkalı olmasından dolayı açık kalp ameliyatı gerçekleştirilen Alperen Zenbil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Alperen Zenbil, Trabzon Adli Tıp Merkezinde yapılan otopsisinin ardından Hürriyet mahallesinde bulunan evine getirilerek yakınları tarafından helallik alındı. Alperen'in cenazesi daha sonra Vakfıkebir ilçe merkezinde bulunan Eski Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hürriyet mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Cumhuriyet İlkokul Okulu Müdürü Sinan Uzun, sınıf öğretmeni Gönül Saruhan Gönen, dedesi Enver Zenbil, babası Fırat, annesi Merve Zenbil, yakınları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.
"OĞLUM YARIN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KARNE ALACAKTI!"
Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğulan baba Fırat Zenbil, "Oğlum 3 yaşındayken aort damarında 2 ayrı damarının tıkalı olmasından dolayı açık kalp ameliyatı olmuştu. Ara ara kontrolleri yapılıyordu. Kısa süre sonra da 2. ameliyatı yapılacaktı.
Dün okulda dersteyken fenalaşmış ve oradan hastaneye kaldırıldı. Ama ne yazık ki oğlum kurtarılamadı. Yavrum yarın arkadaşlarıyla birlikte karne alacaktı. Ondan küçük bir oğlum daha var. Alperen'im ani ölümü bizi acıya boğdu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.
"YAVRUM, ÇİÇEĞİM, BİZİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN"
Cenaze namazının ardından Alperen'in cenazesi cenaze aracına konuldu. Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken Alperen'in annesi Merve Zenbil, cenaze aracının yanına giderek, "Oğlum, yavrum, çiçeğim, bizi bırakıp nereye gidiyorsun. Senin yokluğuna nasıl dayanacağım, bize yine mi şaka yapıyorsun?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.