Küçük Alperen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dün okulda dersteyken fenalaşmış ve oradan hastaneye kaldırıldı. Ama ne yazık ki oğlum kurtarılamadı. Yavrum yarın arkadaşlarıyla birlikte karne alacaktı. Ondan küçük bir oğlum daha var. Alperen'im ani ölümü bizi acıya boğdu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.