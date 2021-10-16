Küçük balaban kuşadası’nda fırtınaya yakalandı

Kuşadası semalarından geçen nesli tehlike altında olan Ixobrychus minutus türü bir Küçük Balaban, fırtına sırasında Ege Mahallesinde bir evin bahçesine düştü. Küçük Balaban, duyarlı site sakinleri tarafından kediler kapmasın diye güvenli bir yere alınarak, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) haber verildi. EKODOSD tarafından teslim alınan kuşun Küçük Balaban ve erkek olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde kuşun gayet sağlıklı olduğu ve herhangi bir yarası bulunmadığı görülerek bir süre gözlem altında tutuldu ve beslenmesi yapıldı. Genellikle tatlı su sazlıklarında yaşadığından bir sulak alanda doğaya bırakıldı.

Özgürlüğüne kavuşan Küçük Balaban önce bir sazın ve ılgının üzerinden sulak alanı ve çevresini gözlemledi, sonra da uçarak sazların arasında kayboldu.

EKODOSD Küçük Balabanlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Küçük Balabanlar, sulak alanlarda hem beslenmelerini sağlamakta hem de sazlıkların üzerinde tüneyerek boyunlarını ince uzun uzatıp saz gibi görünerek, kendilerini predatörlerden korumaya çalışmaktadır. Bir tehlike hissettiklerinde tünedikleri sazı sallayarak bir cambaz çevikliğiyle sazdan saza geçerek kendini kaybettirirler. Bu tür nadir kuşların nesillerini devam ettirmesi, yaşam alanları olan sulak alanların korunmasına bağlıdır. Dünyanın en önemli genetik rezervuarları olarak bilinen sulak alanlar birçok türün beslenmesini ve barınmasını sağladıkları gibi, besin depolama, iklim değişikliği kontrolü, taşkın kontrolü, su arıtımı ve balıkçılık gibi pek çok yararları bulunmaktadır. Sulak alanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır."