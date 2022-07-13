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Giriş Tarihi: 13.7.2022 17:05 Son Güncelleme: 13.7.2022 18:02

Küçük Ceylan’ın ablası son yolculuğuna uğurlandı

Küçük lakaplı türkücü Ceylan Avcı’nın  bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı vefat etti. Nalan Avcı, (52) Levent Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Küçük Ceylan’ın ablası son yolculuğuna uğurlandı

Türkücü Ceylan'ın bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı 52 yaşında hayatını kaybetti. Avcı için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Avcı'nın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Ceylan'ın arkadaşı şarkıcı Alişan da katıldı.

Ceylan uzun süre ablasının tabutunun başından ayrılmadı. Ceylan ve ailesi taziyeleri kabul ederken annesi Türkan Avcı, törende fenalaşınca sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nalan Avcı için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Nalan Avcı'nın Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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Küçük Ceylan’ın ablası son yolculuğuna uğurlandı
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