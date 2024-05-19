Küçük çocuk sulama kanalında boğuldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Reyhanlı İlçesi Varışlı Mahallesinde bulunan Asi Nehrinin kolu olan sulama kanalında kaybolan 9 yaşındaki B.G. isimli erkek çocuğunu, kaybolduğu bölgenin 30 metre aşağısındaki girdabın bulunduğu, 6.5 metre derinlikte 4 saat süren çalışma sonucunda cansız bedenine ulaştılar.

Küçük çocuğun, sağlık ekipleri tarafından morga götürüldüğü, Jandarma ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.