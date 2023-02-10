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Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:32

Küçük Mina'nın umut veren bakışları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan küçük Mina, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince depremin 4. gününde kurtarıldı. Enkaz altındaki Mina'ya ulaşan ekipler, "Gel bakalım güzellik, geçti prensesim, ben buradayım" diyerek moral verdi.

İHA
Küçük Mina’nın umut veren bakışları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş'ta bulunan bir enkazda çalışma yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; enkaz altında kalan küçük Mina'ya depremin 4. günü ulaştı. Mina'ya moral veren ekipler, "Gel bakalım güzellik. Geçti prensesim, ben buradayım" diyerek moral olmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından küçük kız, ekiplerce sağ olarak göçükten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Kayseri İtfaiyesi ekipleri, depremin 4. gününde bir erkek çocuğunu daha enkaz altından sağ olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

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Küçük Mina'nın umut veren bakışları
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