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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Küçük yüreklerden yaralı madencilerin ailelerine ziyaret

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Küçük yüreklerden yaralı madencilerin ailelerine ziyaret
İstanbul Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 6 madencinin ailelerini ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Ekrem Mustafa Çakır, Sosyal Bilgiler dersinde gördükleri empati konusu kapsamında öğrencileriyle birlikte ailelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Çizdikleri resimleri ailelere hediye eden öğrencilerden Aslınur Uğurlu (8) "Onların acılarını paylaşmak ve biraz da olsa hafifletmek istiyorum" dedi. Öte yandan yaralananların aileleri önceki gün 41 şehit madenci için Kuran-ı Kerim okudu.

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Küçük yüreklerden yaralı madencilerin ailelerine ziyaret
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