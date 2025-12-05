SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!

"ARANMAM VARDI KORKTUM KAÇTIM"

Yapılan çalışmalarda şüpheli Kadir A.'nın Başakşehir'de bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gayrettepe Emniyete getirilen şüphelinin ilk beyanında; "Hırsızlık suçundan hakkımda kesinleşmiş hapis cezası vardı. Polisi görünce ihtara uymadım" dediği öne sürüldü.