SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.
Kaçan sürücü, Osmanbey Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seval Tutaner'e çarptı. Olayda Tutaner aracın altında kalarak sürüklendi. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracı sokakta bırakarak yaya olarak kaçtı.
"ARANMAM VARDI KORKTUM KAÇTIM"
Yapılan çalışmalarda şüpheli Kadir A.'nın Başakşehir'de bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gayrettepe Emniyete getirilen şüphelinin ilk beyanında; "Hırsızlık suçundan hakkımda kesinleşmiş hapis cezası vardı. Polisi görünce ihtara uymadım" dediği öne sürüldü.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak sokağa girdiği ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer aldı.