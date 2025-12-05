Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 16:07 Son Güncelleme: 5.12.2025 16:18

SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!

SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de Kadir A. bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp gaza bastı. Bu sırada yolun karşısına geçmekte olan 60 yaşındaki Seval Tutaner’e çarptı. Aracın altında sürüklenerek ağır yaralanan Tutaner, kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan sürücünün ifadesi şaşkınlık yarattı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Kaçan sürücü, Osmanbey Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seval Tutaner'e çarptı. Olayda Tutaner aracın altında kalarak sürüklendi. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracı sokakta bırakarak yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ARANMAM VARDI KORKTUM KAÇTIM"

Yapılan çalışmalarda şüpheli Kadir A.'nın Başakşehir'de bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gayrettepe Emniyete getirilen şüphelinin ilk beyanında; "Hırsızlık suçundan hakkımda kesinleşmiş hapis cezası vardı. Polisi görünce ihtara uymadım" dediği öne sürüldü.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak sokağa girdiği ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer aldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İstanbul Küçükçekmece’de 60 yaşındaki Seval Tutaner’i hayattan koparmıştı: İfadesi şaşkınlık yarattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz