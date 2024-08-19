Küçükçekmece’deki yıkımda şaşırtan detay: Bitişikteki binanın duvarı yok!

Kafe olarak kullanılan katın bir bölümüne inşaat sırasında duvar örülmediği ve bitişikteki 5 katlı binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığı anlaşıldı.

"YIKIM SIRASINDA DUVARDA ÇÖKME OLDU"

Kafe sahibi Murat Yalçınkaya, "Yıkım esnasında mutfak ve bar kısmı zarar gördü. Aslında duvarlarımız değil de alçıpanlar vardı, dekorlarımız vardı, yıkım olduğunda duvarda bir çökme oldu.Hatta çalışanlar vardı. Kimse zarar görmedi çok şükür. Ama görebilirdi.