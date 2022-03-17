Küfür yedi baba katili oldu

Kan donduran olayın Büyükçekmece'ye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yer alan bir apartma oldu. 37 yaşındaki Şaban Tan, 58 yaşındaki babası Hasan Tan ile akşam saatlerinde sözlü tartışmaya girdi. İddiaya göre baba Tan, tartışma esnasında tansiyonun yükselmesiyle oğluna hakaret etti. Babasından yediği küfür nedeniyle gözü dönen oğul, yanında bulunan silahıyla babasını vurdu.
Kanlar içerisinde kalan 58 yaşındaki adam olay yerinde can verirdi. Silah sesinin mahallede yankılanmasıyla bölge sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen polis, cenaze başında bekleyen oğul Şaban Tan'ı gözaltına aldı. Hasan Tan'ın kanlar cenazesi ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.