Küllüoba Höyüğü’nde 120 insana ait kalıntılar çıktı

Eskişehir'ın Seyitgazi ilçesinde yer alan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan kazılarda, yerleşmenin ilk iskan edildiği döneme ait bir mezarlık alanı ortaya çıkarıldı. Bu mezarlığın, İlk Tunç Çağı döneminden itibaren 300-400 yıl gibi uzun bir süre kullanıldığı ve zamanla yerleşim alanının genişlemesiyle farklı bir yere taşındığı belirlendi. Mezarlık, Batı ve Orta Anadolu'da şimdiye kadar bilinen en erken yerleşim dışı mezarlık alanı olma özelliği taşıyor. 120'den fazla kişiye ait kemiklere ulaşılan alan, taş ve kerpiç sanduka ile pithos, çömlek mezar ve basit toprak mezarlardan oluşuyor. Antropolojik çalışmaların ilk sonuçlarına göre, bazı örneklerde şiddete ilişkin izler tespit edildi. Ölüm sebepleri arasında az sayıda verem vakası ile bakteriyel ve viral enfeksiyon kaynaklı bulaşıcı hastalıklar da var. Kazı başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, "Mezarlarda çanak çömlek, hediyeler şeklinde küçük fincanlar bulunuyor. Çocuk mezarlarında mühür denilen ayak biçiminde damgalar var. Biraz takı-amulet işlevi de var" dedi.