Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde en fazla büyüyen ülke olduk

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Marmaris'te düzenlenen 4. Deniz Turizmi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Alpaslan sürdürülebilir turizm vurgusu yaptı.

Alpaslan: "Turizmde 2028 Hedef 100 Milyar Dolar"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal, ileri görüşlülüğü ile deniz turizminde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmamızın yolunu açmıştır. 2002'de AK Parti'nin iktidarı ile 5 milyar dolar olan turizm gelirimiz bugün 55 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye geleceğini turizmde aramaktadır. 2028'de ise 100 milyar dolar gibi çok büyük bir hedef önüne koymaktadır.

Turizm ülkemiz için stratejik bir sektör. Sektör paydaşlarımızla birlikte el birliği ile çalışmak durumundayız. 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkeyiz. Pandemi sonrasında da dünyada en hızlı yükselen ülke Türkiye oldu. 2028 yılı hedeflerimizle birlikte dünyada en önemli turizm ülkelerinden birisi olacağımız aşikardır. Turizmde olağanüstü bir potansiyelimiz var. Ülkemizin her alanda olağanüstü zenginlikleri var. Bu kadar büyük potansiyel içerisinde bunun dünyaya tanıtılması en önemli öncelik.

Pandemi Sonrası Turizmde En Fazla Büyüyen Ülke Olduk

Bunun için 2019 yılında Türkiye Turizm Geliştirme Ajansını kurduk. Sektörle bakanlık böylece iç içe çalışarak yaşanan krizlerde en güçlü çıktık ve turizmde ülkemizi tanıtan en etkin ülkelerin başında olduk. Ajans üzerinden tanıtıma çok önem veriyoruz ve ciddi kaynaklar aktarıyoruz. Pandemi sürecinde uyguladığımız güvenli turizm sertifika programı sayesinde turizmde dünyada en az küçülen ülke olmamızı sağladı. Sonrasında da turizmde en hızlı büyüyen ülke olduk. Bu süreçte ajansımızın büyük katkısı bulunuyor.

"Önemli Bir Avantaja Sahibiz"

Turizmde sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Turizm kendisi dışında yanşan olaylardan en fazla etkilenen sektör. Dolayısıyla sürdürülebilirliği zorunlu kılmakta. Sürdürülebilirliği 2030 yılında tam manasıyla hayata geçirmiş olacağız. Bununla da dünya ile rekabet etme konusunda çok önemli bir avantaja sahip olacağız. Bu programı da uygulayan ilk ülkeler arasında gelmekteyiz. Sürdürülebilirlik konusunda bakanlık olarak taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz."