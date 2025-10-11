Haberler Yaşam Haberleri Kültür Yolu Festivali Mezopotamya’nın kalbi Diyarbakır’da başladı: 9 gün, 344 etkinlik…
Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:51 Son Güncelleme: 11.10.2025 15:04

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Mezopotamya’nın kalbi Diyarbakır’da başladı. Tarihi Sur İlçesi’nde startı verilen 9 günlük festivalde, 344 etkinlik yer alıyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki İçkale'de startı verilen Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin, kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüştüğüne vurgu yaptı. Yazgı, beş yıl önce tek bir şehirde başlayan bu yolculuğun, bugün 7 bölgeye yayılan, 20 şehri kapsayan ve milyonlarca insanı bir araya getiren dünyanın en büyük kültür festivali hâline geldiğini anımsattı. Festivalin, şehrin dört bir yanına yayılarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendireceğini belirten Yazgı, iç turizmi canlandırmakta, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkararak Diyarbakır'ın markalaşmasına katkı sunulacağını söyledi.

Festival kapsamında, Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi. Ziyaretin ardından, tarihi Saint George Kilisesi'nde açılan sergiler gezildi. Kilisenin etkileyici atmosferinde, modern sanatın iki büyük ustasını Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşturan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' ve 'Auguste Rodin: Belle Époque ve Bohemya' sergileri ilgiyle incelendi. Son olarak, 'Tematik Sergileme Arkeoloji 2' alanında yer alan 'Şehzadeler, Sultanlar ve Oyuncaklar Sergisi' gezildi.

