Kümesteki dram yürekleri burkmuştu | Aile Bakanlığı harekete geçti: O 3 kardeşe psikolojik destek!

Altındağ ilçesinde tavuk ve güvercinlerin yaşadığı kümeste Suriyeli 3 kardeşin kaldığını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. Bir sosyal medya fenomeni de çocukların kümeste videosunu çekip, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları koruma altına aldı. Bakanlığın Sevgi Evi'ne yerleştirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi.
3 ÇOCUK İÇİNDE ÖDEME ALIYORDU
Biri engelli 3 kardeşin babalarının Suriye'ye kaçtığı, annelerinin de daha sonra çocuklarını terk ettiği öğrenildi. 3 kardeşe, 4 çocukları bulunan amcalarının baktığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 çocuk için amcaya Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yaptığı ifade edildi. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Ali Dizdar, "Komşular söyledi. Bu aile bir de devletten çocuklara bakmak için 30 bin lira gibi bir para alıyormuş. Ama görünen o ki paranın 1 kuruşunu bile çocuklara kullanmamışlar. Çocukları ölüme terk etmişler" diye konuşmuştu.
KOMŞUNUN ANLATTIKLARI KAN DONDURMUŞTU
7 yıldır amca ve yengenin çocuklarla birlikte Ankara'nın Altındağ İlçesi Kale mahallesinde bulunan evde yaşadıklarını ifade eden komşulardan Nejla Nigah, "Bu yenge denilen kadın işkence yapıyor diye sürekli konuşuyorlardı. En son dayanamadık gittik. Felçli çocuk beton üstünde yatıyor. Ayağında çorap yok. Yengesi bir haftadır altını temizlememiş. Gittik ki her yanı pislik içindeydi. Altını ben temizledim. En son dün Aile ve Sosyal Hizmetler'e temizlemeden yine altını ben temizledim. Güzelce yüzünü falan sildim. Görevlilere öyle teslim ettik" ifadelerini kullanarak olayın vahimliğini gözler önüne sermişti.