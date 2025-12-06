Kümesteki dram yürekleri burkmuştu | Aile Bakanlığı harekete geçti: O 3 kardeşe psikolojik destek!

3 ÇOCUK İÇİNDE ÖDEME ALIYORDU

Biri engelli 3 kardeşin babalarının Suriye'ye kaçtığı, annelerinin de daha sonra çocuklarını terk ettiği öğrenildi. 3 kardeşe, 4 çocukları bulunan amcalarının baktığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 çocuk için amcaya Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yaptığı ifade edildi. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Ali Dizdar, "Komşular söyledi. Bu aile bir de devletten çocuklara bakmak için 30 bin lira gibi bir para alıyormuş. Ama görünen o ki paranın 1 kuruşunu bile çocuklara kullanmamışlar. Çocukları ölüme terk etmişler" diye konuşmuştu.