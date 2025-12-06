Kümesteki dramdan 3 kardeş çıktı çocuklar kurtarıldı

Ankara'da belden aşağısı tutmayan 11 yaşındaki engelli Adnan El Muhammet'in, amcası tarafından yıllardır güvercinlerle aynı kafeste tutulduğu ortaya çıktı. Görenleri gözyaşına boğan insanlık dışı bir alanda tutulan küçük Adnan'ın yıllarca bu halde tutulması büyük tepki topladı. Adnan'ın babası öldükten sonra annesinin de evlenerek terk ettiği, 2 kardeşinin olduğu ve aynı evde yaşadıkları öğrenildi. Üstelik kümese kapatılan çocuğun altını bile komşularının değiştirdiği ortaya çıktı. 11 yaşındaki çocuğu kümese kapatan vicdansız amca ve yenge ise olayın ortaya çıkmasının ardından 4 çocuğu da alarak kayıplara karıştı. SABAH, yaşanan skandal sonrası adrese giderek çocuğun kapatıldığı kümesi görüntüledi.

"BU VİCDANSIZLIK"

Derneğe yapılan bir ihbar sonrası harekete geçtiklerini ifade eden Ankara Abisi İyilik Derneği görevlisi Ali Dizdar, "Babası terk etmiş. Anne de bir başkasıyla kaçmış evlilik amacıyla. Bir de ablaları varmış hatta. Ablaları da gitmiş. O üç çocuk kümes gibi olan mezbelelerde güvercinlerin arasında yaşatılıyor. Yan bahçede de amcası, yengesi ve onun 4 çocuğu yaşıyor. Bu vicdansızlık" ifadelerini kullandı.

30 BİN LİRA ÇOCUK BAKIM PARASI

Yaşanan olaya ilişkin çocukların amcası ve yengesinin devletten bakım parası bile aldığını ifade eden Ali Dizdar, "Komşular söyledi. Bu aile bir de devletten çocuklara bakmak için 30 bin lira gibi bir para alıyormuş. Ama görünen o ki paranın 1 kuruşunu bile çocuklara kullanmamışlar. Çocukları ölüme terk etmişler" diye konuştu. 11 yaşındaki bedensel engelli Adnan ile birlikte kardeşleri Ahmet ve Abbas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Vicdansız amca ve yengenin 4 çocuğu ile evi terk ettiği öğrenildi.