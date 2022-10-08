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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Künefenin içindeki altın için yarıştılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Künefenin içindeki altın için yarıştılar
Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' temasıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta başladı. Festivalin mangal ateşini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile protokol yaktı. Adana Müzesi bahçesinde festivalin gala gecesi yapıldı. Kentin özel bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirten Adana Valisi Süleyman Elban, "Bir önceki yıl sıfır atığı hedeflemiş tek festivaldi, bu sene karbon ayak izini sıfır olarak hedefleyen bir festival olduk" dedi. Konuşmaların ardından davetliler, Adana'ya özgü 140 yemeğin bulunduğu 36 stanttan oluşan açık büfeden yöresel lezzetlerin tadına baktı. Festivalde stant açan tatlıcı Halil Yıldızoğlu ise 'Gram altınlı künefe yarışması' düzenledi. Yarışmada Konya'dan düğün için gelen Ali Acar gram altını künefenin içerisinde buldu ve altının sahibi oldu. "Lezzet Treni", Vali Süleyman Elban, sosyal medya fenomenleri ve vatandaşların katılımıyla kente özgü şarkılar eşliğinde Adana'dan hareket etti. Katılımcılara seyahat süresince yöresel lezzetlerin ikramının yapıldığı trende, şarkılar söylendi.

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Künefenin içindeki altın için yarıştılar
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