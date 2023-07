Kuraklık alarmı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1.06 azaldı. İSKİ verilerine göre, 26 Haziran'da yüzde 44.68 olan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 43.62'ye geriledi. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayda geçti. İSKİ istatistiklerine göre, 2 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 85.57, 2016'da yüzde 71.31, 2017'de yüzde 77.38, 2018'de yüzde 79.82, 2019'da yüzde 77.61, 2020'de yüzde 64.47, 2021'de yüzde 73.17, 2022'de yüzde 73.4 olarak kaydedildi.Barajların doluluk oranları Ömerli'de yüzde 46.7, Darlık'ta yüzde 16.8, Terkos'ta yüzde 14.9, Büyükçekmece'de 10.5, Sazlıdere'de yüzde 6.6, Alibey'de yüzde 2.2, Elmalı'da yüzde 0.9, Pabuçdere ve Istrancalar'da yüzde 0.6, Kazandere'de ise yüzde 0.2 olarak kaydedildi.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868.68 milyon metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 378.89 milyon metreküp olarak ölçüldü.İstanbul'da günlük su tüketimi önceki gün itibarıyla 2 milyon 97 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 423.52 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 535.12 milyon metreküp olarak belirlendi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bu miktar Yeşilçay ve Melen dikkate alınmadığı takdirde 4 aylık suyumuz kaldı anlamına geliyor. Türkiye'de son 3 yıldır devam eden kuraklık bu yılın şubat ayına kadar etkisini gösterdi. Mart ayıyla beraber yağışlar Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde artış gösterdi. Mart ayında gözlenen yağış artışı, nisan, mayıs aylarında da etkili oldu" dedi.Su tasarrufunun önemine işaret eden Toros, ocak ayında su seviyesinin yüzde 28.85'e düşmesiyle insanların su tasarrufu yaptığını anlattı.Bahar aylarının yağışlı geçmesiyle insanların su tasarrufunu göz ardı etmeye başladığını dile getiren Toros, şunları kaydetti: "Su sıkıntısı çekmemek için başta İstanbul olmak üzere her yerde 3 yıllık su bütçesi planlarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Suyun her damlasının önemli olduğu ve her damlasının sayarak kullanılması gerektiği ayrıca Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından tavsiye ediliyor. Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemek için başta yağmur hasadı olmak üzere su tasarrufu ile ilgili herkesin kendi çapında suyun biriktirilmesi ve idareli kullanılması gerekiyor."İstanbul'a Trakya'dan da su sağlanıyor. Ancak Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı neredeyse sıfıra düşmüş durumda. Kuruyan barajlardan biri de Kazandere. Baraj alanı tamamen otlarla kaplanmış durumda. Besicilerin hayvanlarını baraj alanında otlattığı dikkat çekiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel sebebinin ne olduğunun artık bilindiğini belirterek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, yağışların azalması, mevsimlerin kayması, bunlar hep bu bölgeyi etkileyen global ölçekte de kendini hissettiren iklim değişikliğinin sonuçları oluyor. Bu bölgede özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiyemizde bu bölgede yağışlarda bir azalma su temininde bir zorlaşma meydana gelmiş durumda. Bu bölgedeki suyun yönetimi, suyun tüketimi konusunda iklim değişikliğini adaptasyon sağlayabilecek bir yaşamsal döngüye kavuşmamız gerekiyor" diye konuştu. Barajların bulunduğu Aksicim Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Duran (34) da "Önceki yıllarda buralarda, derelerde balık tutuyorduk. Bin bir çeşit balığımız vardı, yüzüyorduk" dedi.