Kuran kursu öğrencilerinden 3 dilde dua

Tokat'ta500 Kuran kursu öğrencisi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Çocuklar burada Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bitmesi için dua etti, barışı sembolize eden güvercinleri gökyüzüne bıraktı.Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliği yaptığı UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı) Dünya Konseyi Ana Tüzük Komitesi toplantısında 1947 öncesi Filistin haritasını göstererek dünya belediyelerine seslendi:İnsanların suyunu, elektriğini kesiyorsunuz, hastaneleri ve okulları bombalıyorsunuz. Çocukları katlediyorsunuz. Biz buna mı ses çıkarmayacağız? Yarın bundan utanmayacak mıyız?Trabzon Ortahisar'da TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar yürüdü. Batman'da HÜDA PAR, İsrail'i protesto etti. Zonguldak ve Van'da da Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi. Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası İsrail protesto edildi.SABAH