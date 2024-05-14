Kurban vekâlet ücretleri belli oldu

Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye sloganıyla hayırseverlere seslenen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz vekâlet bedellerini de açıkladı. Yılmaz, 2024 yılı kurban hissesi bedellerinin yurtiçi ve Gazze adına kestirmek isteyen vatandaşlar için 11 bin 750 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Diğer ülkeler için ise vekâlet ücretinin 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini ifade eden Yılmaz, "Yurtdışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 Amerikan Doları veya 345 Euro, diğer ülkeler için de 135 dolar veya 125 euro bedel ödeyerek vekâlet verebilecek" bilgisini paylaştı. Kızılay'ın 2024 kurban kampanyasıyla milyonlara bayram sevinci yaşatılacağını da vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl gerçekleştireceğimiz kurban kampanyamıza alacağımız vekâletlerle yaklaşık 3.8 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıyacağız. Kavurma konservelerinin yurtiçinin yanı sıra Gazze'deki çatışma mağdurlarının sofralarında da olmasını sağlayacağız" diye konuştu.