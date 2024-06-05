Kurbanda bu kriterlere dikkat

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gerekenler hem kesim süreci hem de sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda bulunarak halkı uyardı. Hayvan alımında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bostancı, "Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarımızdan, kurban komisyonumuzun izin vermiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınması gerekiyor. Bunların dışında hayvan alınmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarımız 2, küçükbaş hayvanlarımız ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor. Kulak küpe numaralarının kontrolü gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' isimli uygulaması var. Bu uygulamadan kulak küpe numarasını girdiklerinde hayvanın ırkı, yaşı, cinsi, cinsiyetini kontrol ederek daha önce yapılmış olan aşılamalar, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, yaşını ve bunun gibi şeylerin kontrolünü yapabilirler" dedi. "Kurbanlık hayvanlarımızın gebe olmaması, yeni doğum yapmış olmaması, sağlığının yerinde olması gerekiyor" diyen Bostancı, "Gözyaşı, burun akıntısı, ishal olmaması gerekiyor. Tüyler karışık ve mat olmamalı. Çevreye aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması, uzuvları yerinde olmalı; kör, topal olmaması gerekiyor. Tırnağı kopmaması gerekiyor ve aşırı zayıf, kaşektik dediğimiz bir durumda olmaması gerekiyor. Hayvan seçiminde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.Sakarya'da Kurban Bayramı'na 11 gün kala kurbanlık satışlarında hareketlilik başladı. Adapazarı ilçesinde besicilik yapan Bilal Efe, çiftliğinde baktığı 80 büyükbaş hayvanından 77'sini müşterilerine sattı. Çiftlikteki yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığa sahip tosun ise 250 bin liradan alıcı buldu.