“Kurtuluş Caddesi’ni ikinci İstiklal Caddesi yapacağım”

Şişli'yi İstanbul'un en prestijli ilçesi haline getirmek için kolları sıvayan AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Mimar Gökhan Yüksel, lansman toplantısında "İleriyi gör, Şişli'yi değiştir" sloganıyla vizyon projelerini ve meclis üyelerini tanıttı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yüksel, "Güven Şişli" projesiyle Şişli'yi en güvenilir ilçelerden biri haline getireceklerine dikkat çekti. Kurtuluş Caddesi'ni araç trafiğine kapatacaklarını belirten Yüksel, "Kurtuluş'tan İstiklal'e sloganıyla tasarladığımız bu projemiz iki yüksek kapasiteli otoparkla, geçmişte hizmet veren nostaljik tramvayımızla Kurtuluş Caddesi'ni İstiklal Caddesi'nden sonra İstanbul'un en çok turist çeken, tüm dünya markalarının olduğu prestijli bir cadde yaparak cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.Yüksel, ilçedeki otopark sorununa da çözüm üreteceklerini ve 5 yıl sonunda İstanbul'daki en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçenin Şişli olacağını söyledi. Yüksel, Şişli için gerçekleştireceği 37 projeyi özetle şöyle aktardı: İş garantili istihdam ofisi, Şişli Spor Vadisi, dernek merkezleri, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii ve taziye evi, engelsiz yaşam ve sağlık projeleri, Maçka Demokrasi Parkı'nın içerisinde sokak hayvanları için inşa edilecek 'Sevimli Dostlar Oteli', 25 mahalleye 25 kreş, Tarihi Sarnıçlar ve Sanat Merkezi, çocuklar için oyun sokakları, yeni evli çiftlere 50 bin liralık çeyiz desteği, tek tip taksi durakları, okul bahçelerinin altına spor salonu ve yüzme havuzları, İkinci Bahar projesiyle emekli evleri, Kuştepe'de Afet Koordinasyon Merkezi, 19 Mayıs Caddesi'nde yürüyen bant projesi, kentsel dönüşüm ve tapu sorunlarının çözümü.